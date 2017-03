Praqada AND Hərəkatı Bu gün Praqada AND Hərəkatının konfransı keçirilir. Konfrans Azərbaycandakı siyasi vəziyyət müzakirə edilir. Məruzəçilər repressiyalara qarşı mümkün tədbirləri müzakirə edirlər. AND Hərəkatının konfransı “Azərbaycan 2017: Baxışımız və Missiyamız” adlanır. Konfransı yotube və digər sosial şəbəkələrdə canlı olaraq yayılır. İndi konfransı Azadlıq qəzetinin facebook səhifəsindən, Azərbaycan Saatının youtube kanalından canlı izləmək mümkündür. youtube üzərindən canlı yayın linkini buraya əlavı edirik.